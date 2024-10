Alluvione in Romagna 2023, dal territorio faentino 348 domande di rimborso: “Domina la sfiducia, procedure troppo lunghe”

Dal territorio dell’Unione dei Comuni della Romagna faentina, tramite la piattaforma Sfinge, sono arrivate 348 domande di rimborso da parte di privati per i danni da alluvione del 2023, un quarto di quelle di tutta l’Emilia-Romagna. Ma le pratiche depositate sono “ben al di sotto delle aspettative”, per “un generale senso di sfiducia”. A evidenziarlo è la stessa Unione dei Comuni, dopo l’incontro di ieri al cinema Sarti di Faenza, tra cittadini e struttura commissariale proprio sui rimborsi ai privati e alle aziende dopo i danni degli eventi alluvionali del maggio dell’anno scorso. Incontro seguito peraltro da circa 200 persone in presenza e 150 collegate on line. “Ancora una volta - certifica inoltre l’Unione - l’incontro ha evidenziato alcune farraginosità sull’intero sistema dei rimborsi che possono essere individuate nella lungaggine delle procedure e nella difficoltà a reperire periti certificatori”.