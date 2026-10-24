Alluvione e sicurezza, casse di espansione di Tebano e Cuffiano: ecco il progetto definitivo

Potranno contenere fino a circa 3 milioni di metri cubi d’acqua, con argini rafforzati e rialzati.

È quanto prevede il progetto definitivo, aggiornato e approvato, delle casse di espansione di Tebano e Cuffiano, a protezione della valle del fiume Senio, tra Riolo Terme, Faenza e Brisighella. Ma è Castel Bolognese il primo comune, a valle, ad essere interessato in caso di piena del corso d’acqua: ed è proprio qui, al Cinema Teatro Moderno, che si è svolta l’assemblea pubblica per illustrare ai cittadini il piano di interventi della Regione per la riduzione del rischio idrogeologico nella valle del Senio. Piano che prevede, da un lato il progetto definitivo aggiornato delle casse, dall’altro gli interventi di manutenzione e ripristino del Senio e dei suoi affluenti, l’assetto idraulico del corso d’acqua.

A presentare il piano, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, la sottosegretaria alla Presidenza con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini, e il sindaco di Castel Bolognese, Luca Della Godenza.

«La tutela del territorio e la sicurezza delle persone che lo abitano sono priorità assolute per la Regione - affermano de Pascale e Rontini -. Con l’approvazione del progetto definitivo aggiornato delle casse di espansione del Senio compiamo un passo avanti significativo verso un’opera attesa da tempo e oggi più che mai necessaria: l’obiettivo è affidare i lavori entro la fine dell’anno e avviare i cantieri nei primi mesi del 2027».

«Le casse di espansione rappresentano un’opera fondamentale per la diminuzione del rischio idraulico di Castel Bolognese e di tutti i territori a valle del Senio - sottolinea Della Godenza -. Auspichiamo che si possa procedere rapidamente con l’avvio dei cantieri».

Il progetto delle casse di espansione del Senio è stato aggiornato per tenere conto delle modifiche intervenute sul territorio e degli approfondimenti tecnici, idraulici e geotecnici effettuati. L’approvazione consente ora di completare le procedure per l’acquisizione delle aree interessate. Gli interventi prevedono, in particolare, il rimodellamento dell’area di valle e la sistemazione delle aree destinate a trattenere temporaneamente l’acqua durante le piene, riducendone la portata a valle.

Il primo stralcio degli interventi, da 4,7 milioni di euro, realizzato in somma urgenza dopo l’alluvione del 2023, ha permesso di ripristinare condizioni di funzionamento del corso d’acqua simili a quella precedenti l’alluvione, rafforzando al tempo stesso le strutture attraverso cui l’acqua entra nelle casse di espansione (sfioratori). L’obiettivo è consentire al sistema di funzionare già in questa fase, riducendo il rischio di ulteriori danneggiamenti in caso di piena. Il completamento degli scavi, il rialzo e il rafforzamento degli argini di contenimento e la calibrazione delle soglie di ingresso e uscita dell’acqua permetteranno alle casse di contenere quantità d’acqua maggiori rispetto a oggi.

Con il secondo stralcio la capacità delle case passerà dagli attuali 2,5 milioni a circa 3 milioni di metri cubi d’acqua. Il costo di questa seconda fase ammonta a quasi 6 milioni di euro e comprende, oltre ai lavori, le spese per indagini e rilievi, l’acquisizione delle aree, la progettazione, la direzione dei lavori, i collaudi e le altre attività tecniche e amministrative. Complessivamente, per i due stralci sono previsti 10,7 milioni di euro già disponibili nell’ambito dell’accordo tra Regione e ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase). Per il completamento del sistema delle casse di espansione, compresa la realizzazione degli organi di regolazione, si stima un ulteriore fabbisogno di circa 16 milioni di euro, per i quali dovrà essere individuata la necessaria copertura finanziaria. Accanto al progetto delle casse di espansione, proseguono gli interventi di manutenzione e ripristino lungo il Senio e i suoi affluenti, fondamentali per la riduzione del rischio idraulico nella valle.