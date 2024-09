Alluvione e donazioni: ecco come aiutare i Comuni della Bassa Romagna

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna raccomanda a chiunque voglia aiutare i territori colpiti dall’alluvione a seguire le indicazioni sotto riportate.

Iban Bassa Romagna

Per le donazioni, è ancora attivo l’Iban creato dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l’alluvione del 2023: IT66A0627013199T20990000380, intestato a Unione dei Comuni della Bassa Romagna, scrivendo nella causale «Raccolta fondi emergenza alluvione».

La rendicontazione di quanto già elargito in occasione delle alluvioni del 2023 è disponibile sul sito dell’Unione.

Boncellino, Traversara e Villanova

In seguito agli eventi del 18 e del 19 settembre, che hanno colpito le frazioni di Boncellino, Traversara, Villanova con particolare asprezza, anche il Comune di Bagnacavallo ha istituito una raccolta fondi, dedicata alle famiglie e alle piccole attività colpite. La donazione si può effettuare tramite bonifico all’Iban IT80Z0627013199T20990000280, intestato al Comune con la causale «Raccolta fondi emergenza alluvioni Bagnacavallo».

Per entrambe le raccolte fondi sono disponibili i canali Satispay e PagoPa, seguendo le modalità indicate sul sito labassaromagna.it e comune.bagnacavallo.ra.it.

Beni e servizi

Per tutti coloro che vogliano mettere a disposizione beni e servizi in quantità modeste è attiva la piattaforma Setiserve.it. Il sito – nato per rispondere all’alluvione del 2023 e patrocinato dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna - è dedicato ai privati e mette in relazione domanda e offerta a titolo gratuito, consentendo di trovare in modo semplice e veloce materiali utili, come elettrodomestici, arredamento, indumenti e attrezzature.

Al link https://forms.microsoft.com/e/LxAewr1DUq è possibile segnalare la propria disponibilità per donare stock o grandi quantitativi di materiali, oggetti, beni o servizi.

Il modulo completato online sarà preso in carico dai referenti dell’amministrazione, che nel caso di necessità da parte dei cittadini metteranno in relazione domanda e offerta.

Per informazioni è possibile contattare l’Urp del proprio Comune o scrivere alla mail comunicazione@unione.labassaromagna.it