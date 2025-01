Alluvione, Curcio e De Pascale a Faenza: “La gente ha paura, servono opere subito”

Di fronte ad una cittadinanza “che in alcuni casi è stanca ed impaurita” servono risposte da subito. Ecco il messaggio arrivato a Faenza dal neo-commissario alla ricostruzione post-alluvione Fabrizio Curcio, oggi al primo incontro pubblico in Romagna accanto al presidente regionale Michele De Pascale. “Dobbiamo farci vedere come siamo, coesi, abbiamo un obiettivo comune e mettere in fila le azioni che possiamo fare subito, nel medio termine e in termini più lunghi, come le opere infrastrutturali”, spiega Curcio a insieme anche al sindaco di Faenza Massimo Isola, alla sottosegretaria con delega alla Protezione civile Emanuela Rontini e agli amministratori della provincia.

Curcio ha confermato la “riflessione” che verrà condotta sui piani speciali varati dal predecessore Francesco Paolo Figliuolo. Ma “non si ferma nulla”, assicura. Sul punto è netto De Pascale: “Le opere bisogna cominciare a farle subito”. “È giusta e corretta la logica dei piani di lungo periodo- sottolinea de Pascale appunto a proposito dei piani speciali- ma i cittadini si chiedono cosa stiamo facendo di urgente per mettere in sicurezza quel determinato fiume di fronte ad un evento simile a quello che ci ha colpito negli ultimi due anni”. A questa domanda, ammette il governatore Pd, “non siamo riusciti a dare risposte che i cittadini abbiano ritenuto soddisfacenti. Faccio fatica a contraddirli”. L’obiettivo, a proposito dei piani speciali, “è presentare in poco tempo un piano di interventi reali, concreti e fattibili”.