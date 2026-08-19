Alla scoperta del Parco della vena del gesso: arte, natura, trekking, nuove escursioni

Camminare lungo i sentieri panoramici del programma “A piedi nel Parco della pietra di luna”, partecipare al monitoraggio delle orchidee selvatiche o raggiungere a piedi i luoghi del festival “Calma e gesso”: nei primi mesi del 2026 i visitatori hanno vissuto il Parco regionale della vena del gesso romagnola attraverso un’ampia varietà di esperienze. Un ventaglio di iniziative alla scoperta dell’area protetta che ha coinvolto complessivamente oltre 800 persone: un pubblico eterogeneo e curioso che si è mosso tra le bellezze del territorio sia in autonomia, sia facendosi accompagnare dai passi esperti delle guide.

Forte del successo riscontrato nella prima parte dell’anno, l’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità della Romagna rilancia ora il suo programma di escursioni guidate con 12 nuovi appuntamenti, destinati a proseguire fino al mese di novembre. Tra le proposte più suggestive spiccano senza dubbio i mini-trek con osservazioni astronomiche, format ideato per unire in un’unica esperienza il fascino primordiale delle rocce selenitiche e la magia del cielo stellato, tra pianeti e costellazioni.

Il primo appuntamento dedicato al firmamento è in programma per domani con l’escursione “Stelle e miti tra i gessi di Tossignano”, prevista dalle 19:30 alle 23.

A partire dal tramonto, una breve passeggiata attraverso il borgo di Tossignano condurrà i partecipanti tra rocce affascinanti e memorie storiche. Si potrà ammirare la spettacolare luna al primo quarto e ascoltare i miti e le narrazioni legati alle prime stelle che compariranno gradualmente all’imbrunire.

A coronamento della serata, grazie all’utilizzo di un grande telescopio messo a disposizione per l’evento, sarà possibile osservare da vicino il pianeta Venere, i dettagli del pianeta Saturno e altri affascinanti tesori celesti.

Il punto di ritrovo per i partecipanti è fissato presso il Museo della vena del gesso romagnola, situato in piazza A. Costa 9 a Tossignano, dove ad accogliere il gruppo ci sarà la guida Enrico Montanari. La quota di partecipazione è di 10 euro per gli adulti e di 5 euro per i ragazzi dai 6 ai 12 anni. L’itinerario è accessibile e si sviluppa lungo un percorso di circa 2 km, con un dislivello contenuto di +/- 90 metri. Per godere al meglio dell’esperienza si consiglia agli escursionisti di portare con sé un plaid o un tappetino per sedersi sull’erba, una torcia (preferibilmente frontale) e indumenti caldi per la sera.

Per richiedere informazioni e per le prenotazioni (effettuabili anche via whatsApp) è possibile contattare il numero di telefono 348 1200347 o scrivere un’e-mail all’indirizzo emonta@gmail.com. Tutti i dettagli sul programma completo delle iniziative sono consultabili online sulla pagina ufficiale del Parco (parchiromagna.it). M.S.