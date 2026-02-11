Agricoltura nel Ravennate: dalla Regione quasi 25 milioni per il “bando frutteti”

Quasi 63 milioni di euro di pagamenti a oltre 4.800 imprese agroalimentari del Ravennate, oltre 9 milioni di euro liquidati a fronte di 133 domande per danni da alluvione già ammesse a contributo. Ancora, le misure in atto per mitigare l’impatto della popolazione di lupi sul territorio, il bilancio del progetto Frutteti protetti e il quadro dell’andamento delle produzioni del settore ortofrutticolo regionale.

Sono i temi al centro degli incontri oggi a Faenza tra l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi e le associazioni agricole del territorio per fare il punto sulle necessità delle imprese agroalimentari. A seguire, un convegno dedicato ai primi risultati del progetto Frutteti protetti, promosso dalla Regione nel 2024. In arrivo un nuovo bando per le protezioni meccaniche degli impianti frutticoli per un valore di 20 milioni di euro.

“Un momento di confronto importante con le associazioni agricole e con il sistema produttivo per fare il punto sui risultati ottenuti e sulle principali criticità che interessano agricoltura e la frutticoltura - afferma l’assessore Mammi-. Un primo dato riguarda la liquidazione, per oltre 9 milioni di euro, di parte delle domande presentate dalle imprese agricole a fronte dei danni subiti a causa dell’alluvione. Testimonia il nostro impegno costante per garantire risposte alle imprese colpite, accompagnandole nella fase di ripartenza e ricostruzione. Oltre a questo, nel 2025 abbiamo messo in campo risorse fondamentali per sostenere il reddito delle aziende, incentivare gli investimenti e rafforzare la tenuta di un comparto strategico per l’economia regionale: una misura che ha interessato, qui nel Ravennate, oltre 4.800 imprese”.

“Allo stesso tempo, a partire dal 2024, abbiamo registrato un’importante ripresa del comparto ortofrutticolo - prosegue l’assessore - un dato che ci incoraggia a continuare a investire in questa straordinaria filiera attraverso strumenti che rendano il settore più competitivo e attrattivo. Come abbiamo fatto con il bando Frutteti protetti, un progetto innovativo finalizzato a rendere la frutticoltura più resistente ai cambiamenti climatici, all’aumento dei costi produttivi e alle fitopatie. Una misura che ha avuto una grandissima partecipazione, coinvolgendo 153 aziende e quasi 600 ettari di nuovi impianti, in particolare proprio nel territorio di Ravenna. Si tratta di un intervento che vogliamo rendere strutturale e per il quale abbiamo già in programma un nuovo bando che partirà a breve. Ho chiesto al Governo di investire le risorse residue del PNRR nei progetti a investimento delle imprese agricole e agroalimentari che sono già pronti: aiuterebbe le imprese a fare importanti investimenti economici per il nostro territorio. Ho chiesto, inoltre, che venga abbassato il costo del lavoro in ambito ortofrutticolo, un settore da sostenere che ha passato difficoltà molto importanti e che dobbiamo rilanciare con forza”.

“Un altro tema importante che abbiamo affrontato oggi - conclude Mammi- è legato alla presenza del lupo. Anche se in provincia di Ravenna l’impatto è contenuto, continuiamo a gestire la situazione attraverso monitoraggi, misure di prevenzione e indennizzi”.

“Ringrazio la Regione e l’assessore Mammi per aver scelto di portare a Faenza questo momento di riflessione e approfondimento su temi cruciali e prioritari per la nostra agricoltura - afferma il vicesindaco di Faenza Andrea Fabbri - e quindi per la nostra economia. Una sfida fondamentale che dobbiamo continuare ad affrontare insieme per vincerla - istituzioni, associazioni e agricoltori - come abbiamo dimostrato di saper fare in questi anni così difficili”.