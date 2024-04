Affitti a Faenza: servizi per avvicinare domanda e offerta con garanzie a proprietari e a inquilini

Una risposta istituzionale all’emergenza abitativa nel settore degli affitti è Casa Viva, agenzia per la casa nata su progetto della Regione che da ieri ha una sede e uno sportello in via Portisano 51.

L’Unione della Romagna Faentina è la prima ad avere messo in pratica questo piano regionale, che può avvalersi anche di un Fondo per le piccole spese necessarie ai proprietari al fine di mettere in locazione gli immobili nelle loro disponibilità: spese per la messa a norma, per piccoli lavori di adeguamento o adempimenti burocratici.

Il programma è volto ad ammorbidire il mercato privato favorendo l’incontro tra proprietari e inquilini e accompagnando entrambi alla definizione di contratti di locazione. Si intende agevolare quella fascia di popolazione in difficoltà nel reperire le case in affitto, indipendentemente dal reddito. Per un primo funzionamento la Regione ha erogato un fondo di 150mila euro ai quali se ne aggiungeranno altri 400mila ricavati dai piani Casa. In base ai riscontri sarà possibile accedere ad un plafond proporzionato alle richieste che prevede sostegni all’affittuario, garanzie per il proprietario e agevolazioni sulle tassazioni (Imu per esempio).

Tra gli obiettivi vi è di rivitalizzare le case sfitte, sostenere la rigenerazione urbana, rispondere al problema del disagio abitativo delle persone appartenenti alla cosiddetta “fascia intermedia/grigia”, composta da coloro che, pur fruendo di un reddito certo, sono in condizioni di fragilità nel libero mercato della locazione.

Per conoscere i servizi di Casa Viva o ricevere una consulenza personalizzata e gratuita, si può scrivere all’indirizzo mail agenziacasa@romagnafaentina.it oppure telefonare al 338 3660727. Attualmente lo sportello è aperto il martedì e il giovedì.

«Casa Viva – ha spiegato la consigliera regionale Manuela Rontini, intervenuta all’inaugurazione - è una misura innovativa di housing sociale il cui obiettivo è di rimettere sul mercato, a canone calmierato, appartamenti di proprietà privata attualmente non occupati. Gli affittuari potranno risparmiare fino a 2.000 euro l’anno, mentre i proprietari potranno contare su una serie di garanzie, offerte dall’Ente pubblico, per esempio coprire eventuali morosità, effettuare piccoli interventi di manutenzione».

L’agenzia per la casa «agisce sul mercato privato e fa da tramite – hanno precisato Federica Malavolti e Davide Agresti, assessori dell’Urf e del Comune -. Contiamo così di contribuire ad una città maggiormente abitata, più vivace, sicura e sempre più a misura d’uomo. Agevolare la ricerca di nuovi alloggi, favorire i contatti tra domanda e offerta è il cardine del lavoro dell’agenzia».

In pochi mesi di attività svolta sono già sette i contratti in via di risoluzione.

Casa Viva è un servizio disponibile su tutto il territorio dell’Unione in convenzione con la Fondazione Abitare. Oltre al contributo regionale partecipa il Fondo sociale europeo Plus (Fse+) dell’Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile (Atuss) della Romagna Faentina.0