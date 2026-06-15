A14, lunga coda tra Faenza e Castel San Pietro

FAENZA. Alle 10.15 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna, si registrano 9 km di coda a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 48. A darne notizia è la società Autostrade. Al momento in corrispondenza dell’incidente il traffico transita su una corsia. Si registra inoltre 1 km di coda per curiosi in direzione opposta nel tratto compreso tra Castel San Pietro e Imola.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3 Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Agli utenti in transito diretti verso Bologna, si consiglia di uscire alla stazione di Faenza, percorrere la SS9 Via Emilia seguendo le indicazioni per Bologna e rientrare in A14 a Castel San Pietro.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi, fa sapere Autostrade, sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.

Nel corso della mattinata la coda si è poi pian piano risolta anche se il traffico è rimasto intenso.