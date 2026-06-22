“A Spass” porta i turisti a Faenza e Brisighella

Mercoledì 24 giugno torna “A Spass – Discover Romagna by Bus”, il programma di escursioni in pullman promosso da IF – Imola Faenza Tourism Company per portare i visitatori della riviera alla scoperta dell’entroterra romagnolo. La tappa di giugno è dedicata a Faenza e Brisighella, con partenza da Milano Marittima e Cervia e rientro previsto per le 18.30.

La mattina è a Faenza: visita al centro storico e alla Pinacoteca, poi al MIC – Museo Internazionale delle Ceramiche, il più grande museo ceramico al mondo con oltre 60.000 opere dalla preistoria al contemporaneo. In programma anche una dimostrazione dal vivo di lavorazione dell’argilla e un pranzo a buffet con prodotti tipici romagnoli.

Nel pomeriggio il gruppo si sposta a Brisighella, uno dei Borghi più Belli d’Italia, dove spiccano la Rocca Manfrediana e Veneziana (inizio XIV secolo) e la Via degli Asini, strada porticata sopraelevata dello stesso periodo. La giornata si chiude con una degustazione guidata dell’olio extravergine di Brisighella, tra i più rinomati della regione.

La partenza è prevista alle 9.00 dal parcheggio di Piazzale Mantova, adiacente a Viale Forlì, a Milano Marittima; alle 9.10 dal Lungomare Deledda di Cervia, di fronte all’hotel Conchiglia.