A San Cassiano alberi fatti all’uncinetto in strada e in chiesa

Un albero di Natale realizzato tutto all’uncinetto e con ferri da maglia, anzi due, non sono certo usuali e possono considerarsi a tutti gli effetti vere opere d’arte. Viste inoltre le dimensioni e la qualità di quello principale, si è trattato di un lavoro lungo e faticoso che ha richiesto notevoli doti di estro ed impegno.

Il risultato estetico è evidente per chi percorre la strada provinciale 302: all’ingresso del paese si trova dinanzi a questo originalissimo Albero di Natale che farebbe la sua bella figura anche ad una sfilata di moda. Uno più piccolo, realizzato con le rimanenze, è invece all’interno della chiesa.

A comporre il manufatto sono state le volontarie della Polisportiva, che pazientemente hanno prodotto le formelle, le hanno cucite assieme fino a comporre l’opera. I colori sgargianti risaltano sia di giorno che di notte quando si illumina.

«Se il risultato estetico è evidente – fa sapere l’associazione - la cifra valoriale si esprime anche nell’esperienza vissuta nello stare insieme per realizzare qualcosa di speciale».

L’albero arriva dopo la partecipazione delle volontarie al progetto Viva Vittoria, contro la violenza sulle donne che si è tenuto a Cervia in ottobre, solo che le formelle in questo caso sono più piccole di quelle impiegate per la coperta di 50 metri per 50 esibita in riviera.

La sfida è di trovarne una uguale all’altra. All’inizio era impossibile sapere quante ne sarebbero servite, così la produzione è stata maggiore, ma si è trovato ugualmente il modo di impiegare quelle rimaste.

Durante le festività si svolgerà un momento conviviale per celebrare il lavoro svolto che racchiude in sé anche un bel messaggio di speranza e augurio, viste le grandi sofferenze di questo paese durante le frane del 2023, quando rimase isolato alcuni mesi. F.D.