A Fognano ripristinato l’ambulatorio del medico di famiglia, era atteso da due anni

Buona notizia per i cittadini residenti a Fognano: sarà presto ripristinato l’ambulatorio del medico di famiglia. La frazione brisighellese era rimasta priva da parecchio tempo di questo importante servizio sanitario, considerata anche l’anzianità della popolazione. Dopo il pensionamento del precedente medico e la chiusura dell’ambulatorio storico, non erano ancora stati trovati locali idonei ad ospitare il servizio. Questo sarà ora collocato presso l’Istituto Emiliani grazie a una convenzione siglata tra l’Amministrazione comunale di Brisighella e le Suore Domenicane del Santissimo Sacramento. La mancanza era stata più volte sollevata dai cittadini, che si erano visti costretti a spostarsi continuamente a Brisighella per effettuare visite mediche o consulti sanitari. L’allestimento di un ambulatorio fu sollecitato con un’istanza ancora nel 2022, e successivamente nel corso del 2023 anche dalla locale farmacia che aveva inoltrato formale richiesta per l’individuazione di un sito adeguato Nei locali dell’Istituto Emiliani saranno adesso resi disponibili alcuni spazi adatti allo scopo, andando così a colmare una lacuna che ha penalizzato per non poco tempo la frazione e i suoi abitanti.