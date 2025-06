A Faenza è arrivato Spiderman: si arrampica, aiuta le anziane e sostituisce pure le ruote bucate

Una volta nel periodo del palio le goliardate le facevano i rionali, adesso è dovuto arrivare qualcuno dalla Sardegna, non c’entra nulla con il Palio, ma ha scelto il periodo giusto.

A Faenza si aggira Spiderman: il supereroe frequenta soprattutto il centro storico, indossa il classico costume, si arrampica sui segnali stradali, appare dietro gli angoli, finge di dirigere il traffico, insomma si fa notare, ma aiuta anche le vecchiette ad attraversare la strada e l’hanno visto addirittura sostituire la ruota bucata di un’auto ad una signora in difficoltà.

Non salverà il mondo, ma qualche buona azione sicuramente la fa, inclusa quella di togliere un po’ di grigiore e donare un sorriso alla gente e al quotidiano vivere. Il tutto con molta ironia ovviamente, perché di Spiderman si intende rappresentare la parodia.

I suoi flash mob sono teatro di strada puro, compresa recitazione, infatti non è un eroe muto e l’accento sardo lo rende ancora più simpatico. Mercoledì è stato intercettato davanti al bar Expò in corso Mazzini, dove i clienti lo hanno invitato a prendere un caffè.

«Non sono Spiderman – ha raccontato – ma SpiderMoi (si chiama infatti Valentino Moi, ndr): lo faccio per portare un sorriso, non chiedo nulla, solo di mettere un like sui miei social. Credo che una risata sia salutare, lo faccio anche negli ospedali per i bambini ammalati». SpiderMoi si muove con un mezzo rielaborato da lui stesso, la kavasape: una sorta di furgone/giostra dove ha sistemato “super trabiccoli” pieni di segreti e ingegnosi strumenti utili alle sue imprese. «Adesso – ha detto agli amici del bar – mi fermo qualche giorno a Faenza, poi mi sposto verso Ravenna e la riviera».