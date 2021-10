Faenza, volano martelli nel cantiere, arrestato muratore

Può capitare che durante i lavori in un cantiere edile nasca qualche discussione tra operai. Meno frequente è che nel corso della lite salti fuori un coltello e volino martelli. E’ quel che è accaduto venerdì pomeriggio a Faenza, portando all’arresto del 50enne bresciano Roberto Peli. Non solo se la sarebbe presa con un collega più giovane; quando per via della sfuriata sono arrivati gli agenti del commissariato, si è sfocato pure con loro, rendendo necessario l’uso dello spray urticante per immobilizzarlo. E’ finita con il suo arresto per resistenza a pubblico ufficiale, e la denuncia a piede libero per minaccia, lesioni personali e per il possesso della lama che i poliziotti gli hanno trovato addosso quando lo hanno perquisito.

L’episodio si è verificato in pieno giorno, intorno alle 15.30, all’interno di un cantiere nella centrale via Ca Pirota, traversa di corso Mazzini. Quando la polizia di Stato è giunta sul posto, hanno sorpreso il muratore con una tavola in mano, intento a colpire il giovane operaio con il quale stava litigando. Il ragazzo avrebbe riferito di essere stato aggredito anche con minacce, e di avere schivato il lancio di un martello. Ragione per cui, ieri mattina, durante il processo per direttissima, il vice procuratore onorario Simona Bandini ha rimarcato la pericolosità del fatto, avvenuto appunto in una zona centrale e molto frequentata.

L’uomo, comparso davanti al giudice monocratico Cristiano Coiro, si sarebbe giustificato dicendo di essere capocantiere e di essersela presa con l’operaio più giovane alla luce di alcuni furti. Ad innescare la discussione sarebbe stata anche una presunta insubordinazione lamentata dal 50enne, dovuta al fatto che il giovane si sarebbe rifiutato di obbedire alle indicazioni date dal superiore. Dopo la convalida dell’arresto, il legale dell’operaio, l’avvocato Paolo Giorgi, ha chiesto i termini a difesa in attesa del processo. Nel frattempo il giudice Cristiano Coiro ha disposto il divieto di dimora nel comune di Faenza.