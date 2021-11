Faenza, torna il Pavone d’oro

Dopo le sospensioni causa pandemia è stato annunciato il ritorno di un’altra manifestazione molto amata dai faentini: il Pavone d’oro. Il concorso canoro vedrà svolgersi le selezioni dal 18 al 20 marzo 2022 al teatro San Giuseppe e la finale il 27 marzo al teatro Masini. Per le iscrizioni invece occorre mobilitarsi adesso: sono state ufficialmente aperte sabato scorso e resteranno aperte fino alle ore 24 di domenica 5 dicembre, esclusivamente on line sul sito ufficiale www.ilpavonedoro.it.

Si tratta della 41ª edizione che fu cassata nel 2020, perciò per la prima volta, ma solo per quest’anno, è prevista l’estensione dell’età massima per partecipare ai 19 anni (e non ai 18 come è sempre stato), questo per recuperare l’anno perso causa chiusure.

Nuovo regolamento

Altra novità che invece potrà essere prolungata nel tempo è la collaborazione con la scuola di musica Artistation che contribuirà a rafforzare la parte musicale della manifestazione, grazie a una band di giovanissimi musicisti che seguirà la categoria dei più piccoli.