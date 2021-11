Faenza, ritrovati due brani di Castellina a 20 anni dalla morte

Una scoperta che profuma di sensazionale: due brani inediti del grande e indimenticato maestro Roberto Giraldi, in arte Castellina, fisarmonicista, uno dei padri del liscio romagnolo deceduto nel 2000, sono stati trovati dalla vedova in un cassetto della loro abitazione. Si tratta di un tango e di un valzer lento. Il primo, intitolato “Enamorado”, è stato ora inciso dalla Galletti Boston, la storica casa discografica faentina che ha sempre prodotto le composizioni del maestro Castellina. Interpretato dall’orchestra Fantasy di Tommaso Tacconelli, che lo ha perfezionato nel rispetto dello stile di Castellina, il brano è per ora disponibile in video e ad inizio dicembre sarà incluso in una compilation di artisti vari. Pure il valzer, dal titolo “Aficionado”, sarà possibile ascoltarlo, ma occorrerà aspettare il 2022.

Ciò che intriga è però la vicenda della scoperta che ha un coautore della musica, il maestro Giampaolo “Pape” Gurioli che a suo tempo collaborò con Giraldi. «Nei cassetti dell’abitazione del maestro – racconta Gurioli stesso – la vedova, la signora Rosa, ha trovato gli appunti di due brani inediti: fogli pentagrammati, un po’ sbiaditi, scritti a matita ma leggibilissimi, con il leit motiv e la melodia. Insieme al suo nome appare anche il mio, come autore». Come sia possibile tutto ciò, il musicista spiega che «è passato tanto tempo e credevo che quei lavori fossero andati persi, invece ho avuto una graditissima sorpresa quando Anna Galletti mi ha chiamato e mi ha comunicato la notizia».