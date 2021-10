Faenza, partono i week-end della scienza

Partono questo fine settimana le iniziative scientifiche legate al programma dei “Weekend

della Scienza a Faenza 2021” che propongono momenti educativi e ricreativi per avvicinare giovani e adulti di ogni età alle scienze: dalla fisica all’astronomia, dalla matematica alla robotica. “Divertiamoci con la Scienza”, evento curato da Bruno Casadio e Gianpaolo Martelli, sarà il primo appuntamento in assoluto dell’iniziativa. La proposta si colloca all’interno della rassegna ‘Sabato con Noi’ presso la Palestra della Scienza e prevede la presentazione di esperienze laboratoriali in cui l’aspetto ludico è fortemente privilegiato. I partecipanti potranno in molti casi sperimentare loro stessi con la collaborazione dei tutor, stimolando in modo divertente l’osservazione e la riflessione dei più importanti principi scientifici. Tutte le iniziative si svolgono nel rispetto delle normative anti-covid vigenti. Per partecipare, è necessario contattare il seguente recapito telefonico: 3392245684.