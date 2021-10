Faenza, le opere estive degli studenti in una mostra al Mic e all’Isia

Da giugno ad agosto, 26 tra studenti di isia Faenza, Accademie di Belle Arti, designers, artisti e ceramisti hanno lavorato per quattro settimane al progetto Mic Summer School, nel laboratorio didattico del Mic, guidati da quattro giovani artisti internazionali: Michela Benedan, Lorenzo Cianchi, Giulia Bonora e Petra Wieser, (artisti selezionati al 61° Premio Faenza -under 35 e al concorso Future Lights in ceramica).

Questa esperienza si concretizza ora in una mostra che espone oggetti, tra arte e artigianato, realizzati con tecniche diverse a seconda dei temi che i vari laboratori hanno affrontato: la materia del paperclay, la scultura ceramica, lo smalto blu, il processo creativo tra disegno e casualità.

Gli oltre 50 progetti creati, infatti, saranno esposti dal 27 ottobre al 15 gennaio 2022 nella project room del Mic e nella biblioteca dell’Isiadi Faenza, accompagnate da un video realizzato da Andrea Pedna, docente Isia, a documentare l’esperienza.

Il progetto è stato realizzato infatti, nell’ambito del programma europeo Cerdee dal Mic Faenza in stretta collaborazione con l’Isia di Faenza, con l’obiettivo di promuovere la formazione ceramica creativa.

“Grazie alla presenza e al dialogo costante con gli artisti/docenti, – spiega Claudia Casali, direttrice del Mic Faenza – i partecipanti hanno affrontato quattro differenti momenti legati a percorsi tematici, incentrati sulla peculiarità e potenzialità del materiale ceramico, sulla dimensione socio antropologica della ceramica, attraverso la sua estetica e il suo ruolo nella società. I partecipanti sono stati soprattutto studenti dell’Isia di Faenza, istituzione universitaria della città di Faenza, dedicata al design, con il quale il MIC da diversi anni collabora per progetti speciali, come questo, di accrescimento e sostegno alla formazione e alla creatività.”

“Questa è una prima occasione di approfondimento, a cui, ci auguriamo, possano seguire altri momenti di dialogo e riflessione all’insegna della creatività e della sperimentazione. – continuano Giovanna Cassese, Presidente Isia Faenza e Concetta Cossa, Direttore Isia Faenza – E’ bello che contemporaneamente in due luoghi topici di Faenza, come l’Isia e il MIC, si apra la stessa mostra tesa a valorizzare la ricerca e la produzione di giovani designer e giovani artisti con l’obiettivo comune di diffondere la cultura del progetto e puntare sul Made in Italy e sul genius loci della ceramica, inteso nelle sue relazioni internazionali. Organizzare in due sedi la mostra delle Summer School per valorizzare la migliore produzione degli allievi, quale esito dei workshop effettuati nell’estate del 2021, significa fisicamente e simbolicamente ribadire un itinerario privilegiato tra l’ISIA e il MIC ed invitare i visitatori a percorrere questo breve tratto di strada che unisce le due storiche istituzioni faentine, oggi impegnate in un dialogo sempre più serrato e fecondo”.

A documentare questa esperienza è stato pubblicato un catalogo per le edizioni MIC Faenza, con la progettazione grafica di Matteo Pini, docente dell’ISIA di Faenza.

Studenti partecipanti: Alberto Rebecchi, Anna Morselli, Valerio Cori Carlitto, Francesca Cerfeda, Marta Potenza, Erika Casadio, Benedetta Innocenti, Chiara Capuano, Erika Farina, Sara Saccoccio, Laura Giovannardi, Marta Potenza, Alessandra Valentini, Anna Morselli, Mariachiara Gaspari, Federico Giustozzi, Luna Moriero, Anna Lolli, Nina Mrdjenović, Jošt Bukovec, Regina Brückner, Francesca Ercolani, Chiara Boccinger, Arturo Russo

Dove ammirare le opere

ISIA Faenza, corso Mazzini 92. Apertura dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17.30. Chiuso per la sospensione delle attività didattiche in corrispondenza delle festività natalizie dal 24 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 compresi. Info: 054622293, info@isiafaenza.it

MIC Faenza, viale Baccarini 19, apertura fino al 31 ottobre: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19; dal 1 novembre: dal martedì al venerdì dalle 10 alle 14 e sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 17.30. Chiuso i lunedì non festivi, 25 dicembre e 1 gennaio. Info: 0546697311, info@micfaenza.org