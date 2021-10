Faenza, domenica sarà fatta brillare la bomba

Si svolgeranno domenica le operazioni per neutralizzare l’ordigno bellico rinvenuto a Granarolo. Il programma della giornata sulla scorta delle indicazioni fornite dai tecnici dell’Esercito – 8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti ‘Folgore’ di Legnago, che hanno identificato l’ordigno inesploso quale bomba d’aereo da 500 libbre, circa 226 chilogrammi, risalente alla Seconda guerra mondiale, prevede il prelievo della bomba stessa, dopo essere stata privata sul posto delle due spolette d’innesco, e il trasportato a bordo di veicolo militare nel comune di Solarolo in via Fabretti, in zona dove é stato deciso di farlo brillare in sicurezza.

Domenica verrà fatta evacuare la popolazione residente all’interno di un raggio di circa 850 metri dal punto del rinvenimento dell’ordigno (nei campi di Granarolo tra le vie Donesiglio e Quaglia) e quella che si trova lungo il percorso fino a Solarolo. Nei locali della scuola media Bendandi, in via Pritelli 14 a Granarolo in questi giorni, dopo avere già avvertito e informato la popolazione interessata è stato allestito il Com, il Centro operativo misto, presieduto da un funzionario della prefettura e del quale fanno parte i rappresentanti di enti e istituzioni coinvolte a vario titolo nelle operazioni.