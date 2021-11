Faenza, dalle Consorti del Rotary Club tre televisori a Pediatria

Donati 3 televisori dalle Consorti del Rotary Club di Faenza. alla Pediatria dell’Ospedale di Faenza. Il gruppo Consorti Rotary affianca da oltre 50 anni i service del Club di Faenza, con attività svolte in vari ambiti, finanziandosi grazie a numerose iniziative benefiche. La delegazione del gruppo Consorti Rotary, composta da Cristina Valpiani, Claudia Cavalli, Isabella Penazzi, oltre alla Vice Presidente del Rotary Maria Teresa Tosi, è stata accolta dal Direttore del Presidio Ospedaliero di Faenza dottor Davide Tellarini e dal Direttore del Dipartimento Maternità Infanzia, Età evolutiva AUSL Romagna dottor Federico Marchetti, che insieme allo staff hanno ringraziato le donatrici, per la sensibilità ed il sostegno volto in particolare ad incrementare i percorsi di umanizzazione degli ambienti e del comfort in area pediatrica, sui quali particolarmente le Direzioni mediche sono molto attente.

E’ infatti in atto, anche in altri ambiti, quali ad esempio la Pediatria dell’ospedale di Ravenna, sempre diretta dal Dott. Marchetti, un percorso che comprende opere di riqualificazione e rivisitazione degli ambienti, per ciò che attiene a quel processo continuo di miglioramento dell’assistenza, che implica un’attenzione non solo allo stato di salute, ma anche ai diversi bisogni della persona.

Il tutto con l’obiettivo di promuovere costantemente il benessere del paziente e della sua famiglia, pur nei vissuti di degenza ospedaliera.