Faenza, coca negli slip e marijuana a casa: 28enne arrestato

Erano le 19 di sabato scorso e se ne stava davanti all’auto in compagnia di un’altra persona poi dileguatasi, quando è stato sorpreso con cocaina celata negli slip, marijuana occultata in un pacchetto di sigarette e altra poi rinvenuta presso la sua abitazione. Si tratta di un 28enne faentino arrestato in flagrante dai Carabinieri.

Dopo aver trascorso una notte nella camera di sicurezza della caserma di via Giuliano da Maiano il giovane è stato collocato nel carcere di Ravenna come disposto dal pm, dottoressa Marilù Gattelli. Alla convalida del Gip Janos Barlotti è poi seguita la misura degli arresti domiciliari.

Controlli mirati

Il tutto è scaturito in seguito a controlli mirati effettuati dall’Arma, su segnalazioni di cittadini nella zona industriale. Qui i militari della Stazione di Faenza hanno notato due macchine parcheggiate in modo insolito in area isolata, con i due conducenti davanti a uno dei veicoli. Alla vista dei militari, uno dei due si è allontanato frettolosamente con fare sospetto, e ciò ha indotto le forze dell’ordine più approfonditi controlli. L’altro (l’arrestato) è stato quindi sottoposto a controllo e perquisizione sul posto, considerato anche un forte odore percepito, tipico di marijuana, proveniente dalla vettura. Alla richiesta di consegnare spontaneamente la sostanza il ragazzo si dimostrava poco collaborativo e dichiarava di non essere in possesso di alcuna sostanza illegale. Ovviamente non è stato creduto. Da qui la perquisizione del veicolo il cui esito è stato il rinvenimento di 0,58 grammi di sostanza stupefacente (marijuana) occultata in un pacchetto di sigarette. Non solo: dalla perquisizione personale uscivano altri 6,50 grammi di cocaina nascosti negli slip.

Perquisizione nell’abitazione

Ne è seguita una perquisizione nell’abitazione di residenza sempre a Faenza che produceva la scoperta di altra droga (marjuana), per l’esattezza: 40 grammi in un contenitore di metallo blu nel sottoscala, 528 grammi in una cassetta di legno collocata nel giardino di pertinenza dell’abitazione oltre a tredici bustine di cellophane del tipo compatibile per il confezionamento e un bilancino di precisione dentro a un mobiletto da esterno, di fianco alla porta d’ingresso. A quel punto il giovane ammetteva che la sostanza era la sua. Viste le circostanze e i precedenti specifici del soggetto, e che gli stupefacenti erano evidentemente destinati anche alla vendita a terzi, i militari hanno proceduto all’arresto immediato. F.D.