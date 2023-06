Faenza, chiave con la Caveja romagnola per aiutare la biblioteca: “Punto a 60mila ordini”

Chiavi vergini personalizzate con il logo della Caveja romagnola su un lato e, sull’altro, la scritta “Serraturieri uniti per la Romagna”: l’idea è del faentino Davide Marini, titolare di un’attività di serrature.

«Il 21 maggio – spiega – tornato a casa dopo una lunga giornata di interventi nelle abitazioni colpite dall’alluvione, ho ragionato su cosa avrei potuto fare per raccogliere fondi da destinare alla ricostruzione di uno dei tasselli fondamentali di Faenza, la Biblioteca Manfrediana».

Marini ha quindi coinvolto i colleghi serraturieri e duplicatori d’Italia proponendo l’acquisto di una chiave coniata appositamente per l’iniziativa. L’obiettivo è arrivare a 60mila ordini, tanti quanti gli abitanti di Faenza. Al momento hanno aderito all’iniziativa decine di professionisti da tutta Italia, dal Piemonte alla Puglia, consentendo di raccogliere finora una cifra superiore ai 15mila euro.