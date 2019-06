Faenza, assicurazioni online false: truffatore incastrato

FAENZA. La polizia locale della Romagna Faentina ha denunciato per truffa una ragazza 23enne residente a Casal di Principe.

Gli investigatori questa volta hanno seguito le tracce della presunta responsabile del reato, non per le strade della città manfreda, ma sul web.

Tutto è cominciato da un semplice controllo stradale quando un cittadino romeno 39enne, residente a Faenza è stato fermato per un semplice controllo stradale ed ha esibito una polizza assicurativa che gli agenti hanno scoperto essere falsa.

Dalle indagini e dai documenti recuperati i vigili faentini hanno ricostruito tutta la vicenda.

Il reato si è finalizzato tutto online, partendo da un sito creato ad hoc, con offerte e sconti di polizze rc auto.

L'articolo nell'edizione di oggi del Corriere Romagna