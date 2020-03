FAENZA. Musica, tanta musica e ancora musica. Per farvi sentire meno soli in questi giorni drammatici, c’è chi ha selezionato per voi brani da ascoltare. 10×40 è la nuova playlist Spotify, con tutta la musica indie dell’etichetta faentina Materiali Musicali, organizzatrice del Mei, uscita nelle ultime settimane; l’iniziativa è a cura di Marco Mori, direttore artistico della indies. La playlist si apre con l’hit del cantautore reggiano Fabrizio Tavernelli in arte Taver, leader degli Afa “Tormentoni e Tormenti” e prosegue con il nuovo singolo de Le Fasi “Via Roma”, una brano pop di grande qualità, per proseguire con la cantautrice ferrarese Argento, già finalista di Sanremo Giovani e vincitrice di Giovani Talenti di Romagna in “Popcorn e Rivoluzione” mentre i Capitolo 21 ci presentano “Insieme non fa male” e i Simon Dietzsche “Nostalgia”, altri due brani pop di livello. Al giro di boa si passa alla musica internazionale dei Comets per passare a Il Silenzio delle Vergini e arrivare al cantautorato di Paolo Farina in stile jazz e swing e quello storico di Stelio Gicca Palli. La playlist si conclude con la hit di Materiali Musicali “6000 – Siamo una Voce” l’inno delle Sardine scaricato da oltre 100 mila utenti e suonato in mille piazza grazie al giovane cantautore MaLaVoglia. Una playlist tutta da gustare a casa: 40 minuti di buona musica indipendente ed emergente, storica e nuova e di grande qualità Ecco il link dove ascoltarla: http://meiweb.it/2020/03/17/10×40-indie-la-playlist-di-materiali-musicali-con-10-artisti-emergenti-tutti-da-scoprire/ . Chi vuole inviare brani alle Edizioni Musicali di Materiali Musicali può scrivere a: segreteria@materialimusicali.it