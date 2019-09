Facile criticare. Proviamo ad ascoltare

Gli studenti scioperano e scendono in piazza per il clima. Greta all’Onu sgrida i potenti della terra perché le hanno rubato il futuro. Mentre Greta e gli altri ci urlano che si sta letteralmente sciogliendo il ghiaccio sotto i nostri piedi, la prima reazione è quella di criticarli. Cattiverie e insulti di tutti i tipi contro Greta, ironia sui ragazzi nelle piazze, perché approfittano dello sciopero solo per non andare a scuola e perché i loro comportamenti nella vita di tutti i giorni non sono monastici come predicano. Dopo aver riversato su Greta e i ragazzi il nostro disprezzo, operazione indispensabile per farci sentire ogni mattina migliori degli altri, proviamo anche ad ascoltarli, anche se ci stanno antipatici. Con un’avvertenza: può essere pericoloso perché ci costringerebbe a mettere in discussione anche noi stessi, i nostri comportamenti quotidiani. E si sa, è più facile criticare che ascoltare e correggersi.

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: