Fabrizio Moro a novembre in tour a Bologna e Cesena

CESENA. Dal 12 ottobre Fabrizio Moro tornerà a esibirsi live in tutta Italia: prima con 4 appuntamenti nei palasport di Acireale, Roma e Milano, e dal 13 novembre, con un tour nei principali teatri italiani. Con il suo “Figli di nessuno tour” l'artista sarà in concerto il

18 novembre all'Europauditorium di BOLOGNA e il 29 novembre al Nuovo Teatro Carisport di Cesena. I biglietti per i live, prodotti da Friends & Partners, sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

