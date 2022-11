Fabi a Cesena e Antonacci a Rimini in primavera

Niccolò Fabi da aprile 2023 sarà in tour nei principali teatri italiani accompagnato dall’orchestra. Intanto venerdì 2 dicembre esce in doppio vinile, cd e digitale “Meno per meno”, nuovo progetto artistico in occasione dei suoi 25 anni di carriera. Pur non essendo un disco live, l’origine di questo progetto ha il suo motivo ispiratore nel concerto del 2 ottobre all’Arena di Verona. Sono 10 canzoni in totale: 6 già edite e vestite per l’occasione dagli arrangiamenti orchestrali e 4 inedite nate grazie all’unione tra il mondo sonoro di Fabi e quello dell’Orchestra Notturna Clandestina, diretta da Enrico Melozzi. Il “Meno per meno tour” partire il 17 aprile da Bologna (Europauditorium) e sarà il 21 aprile a Cesena (al Nuovo Teatro Carisport). Info biglietti Magellano Concerti: servizioclienti@magellanoconcerti.it.

Dopo i primi successi dei concerti del Palco centrale tour, con il quale Biagio Antonacci sta portando le hit della sua carriera trentennale sui palchi dei palasport, alla tournée si aggiungono nuove date a maggio 2023. I nuovi appuntamenti vedranno il cantautore milanese il 4 maggio a Padova, l’11 maggio a Mantova, il 13 maggio a Rimini (Stadium), il 16 maggio a Bari, il 23 maggio a Reggio Calabria e il 25 maggio a Eboli. Il palco, sistemato appunto al centro del palazzetto, diventa l’occasione per Biagio per guardare negli occhi i suoi fan e condividere con loro i brani che hanno segnato la sua carriera. Biglietti su Ticketone e Ticketmaster.

Info: 329 0058054