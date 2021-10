Esplosione nella notte, assalto al bancomat: ladri in fuga con i soldi

Colpo nella notte a Viserba: i ladri fanno saltare il bancomat della banca Popolare Valconca , in via Sacramora, e dopo avere caricato la cassaforte in auto sono scappati con il denaro. E’ successo attorno alle 4 e la deflagrazione ha svegliato numerosi residenti della zona. Sul posto è intervenuta la polizia che ha fatto scattare le indagini e la visione dei filmati delle telecamere di sicurezza, per riuscire a risalire agli autori del colpo.