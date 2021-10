Pericolo esche avvelenate a Bagnacavallo. Tra via Cogollo e via forma, sono stati rinvenuti sospetti bocconi ora al vaglio delle autorità preposte. Il consiglio è quello di prestare la massima attenzione e, magari, far indossare al cane la museruola per evitare che possa mangiare cibo lasciato a terra.