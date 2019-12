RIMINI. Non un pienone per Eros Ramazzotti venerdì 29 novembre all’Rds Stadium di Rimini. Il cantante romano ha tenuto a Rimini una tappa del suo tour mondiale per supportare l’ultimo album dal titolo “Vita ce n’è” davanti a circa 2000 spettatori. Apprezzati comunque dal pubblico presente la ricca scenografia e i classici successi di Eros.