Ermanno Cavazzoni al "Cantiere poetico" di Santarcangelo

SANTARCANGELO. Da oggi a domenica, nell’ambito del Cantiere poetico, torna il festival Inverso diretto da Massimo Roccaforte. Alle 17 in piazza apre la mostra mercato dell’editoria indipendente con un ricco programma di incontri: alle 18 interviene Gianfranco Miro Gori e alle 19 Ermanno Cavazzoni, scrittore amato da Fellini con il quale collaborò per La voce della luna, ispirato al suo Poema dei lunatici.

“Chi conosce Baldini non finisce mai di rileggerlo” è il titolo scelto da Cavazzoni per presentare la Piccola antologia in lingua italiana di Raffaello Baldini.

L'intervista a Ermanno Cavazzoni sul Corriere Romagna in edicola il 13 settembre.

