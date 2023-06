“Entroterre festival” all’ottava edizione dal 24 giugno

Accanto all’Emilia-Romagna ci sono anche Lazio e Toscana per l’8ª edizione di “Entroterre festival”. La rassegna di Fondazione Entroterre diretta da Luca Damiani, dal 24 giugno porterà musica e spettacolo in centri grandi e piccoli, con lo sguardo rivolto all’accessibilità di ogni evento.

L’inaugurazione si tiene a Bologna, sabato 24 e domenica 25 giugno, con “Banda Bo” in cui sette bande musicali e marching band di tutta Italia sfilano nei luoghi più emblematici della città. Già il 30 giugno però la rassegna approda in Romagna, a Bertinoro, uno dei suoi luoghi d’elezione (ore 21.30): l’ensemble Radicanto vi presenta il suo ultimo album, “Alle radici del canto”. È stata la stessa Elisabetta Sgarbi a volere che da Bertinoro passasse “La Milanesiana” con “Pitecus” di Antonio Rezza e Flavia Mastrella, in arrivo il 1° luglio (ore 21.30) nei Giardini della Rocca. Fondazione Entroterre e Didjin’ Oz collaborano poi per portare l’Australia alla Rocca di Forlimpopoli, il 7 e 8 luglio (ore 21), attraverso lo strumento caratteristico, il didgeridoo. Il 9 luglio iniziano i concerti di “Ci vediamo all’alba” alla Rocca di Bertinoro: l’Orchestrona della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli fa ballare il pubblico anche all’alba; l’11 luglio invece (ore 18) la fanno da padroni i “Riflessi d’Oriente” a Borgo Crivellari di Riolo Terme con I Rajasthrani. Il 15 luglio Giovanni Truppi e Marco Buccelli, con il nuovo disco “Infinite possibilità per esseri finiti” sono ospiti dei Giardini della Rocca di Bertinoro dove il giorno dopo alle 6, il Cande Marzinotto Trio propone “Danzando en mi”. Musica all’alba anche il 23 luglio con Andrea Missiroli e il suo “Piano solo”, mentre il 30 luglio a Molino Nuovo di Castel S. Pietro (ore 5) c’è la “Madrugada” di Daniella Firpo e Marco Lobo; e a Bertinoro alle 6 suona il gruppo Morrigan’s Wake.

Torna a Bertinoro l’amatissimo “Fricò Royal” il 21 luglio, ma si fa blues nel Parco delle Terme del Grand Hotel di Fratta: il 22 luglio è il Sarah Ghtami Quintet a rendere omaggio ad “Aretha Franklin. The queen of soul”; il 29 luglio tocca a Eloisa Atti Jazz Sextet con “Billie Holiday. Lady day”, il 12 agosto Gloria Turrini Quintet presenta “At last. Omaggio a Etta James”.

Il 26 luglio ai Giardini della Rocca di Bertinoro c’è Raphael Gualazzi, che con Fabrizio Bosso, il Quartetto Jazz e l’Orchestra d’archi di Rimini Classica, propone i brani dell’ultimo album, “Bar del sole”. Lo stesso luogo ospita il 5 agosto Neri Marcorè con “Le mie canzoni altrui”, fra cantautori italiani e stranieri, mentre al Parco delle Terme di Fratta, il 18 agosto, Danilo Rea dialoga con Luca Damiani, ideatore del format “Invenzioni a due voci”. Infine, Il 2 settembre, il disegnatore Makkox e Valerio Aprea sono i protagonisti di “Dialoghi sul cambiamento” sempre alla Rocca di Bertinoro.

Tappa importante, il 28 luglio, a Forlì: a San Mercuriale “Partenope eterna. Talenti vulcanici” è un viaggio fra i grandi compositori del Sei e Settecento napoletano. Molto lo spazio infatti per la musica classica: con il clavicembalo di Stefano Maria Demicheli il 4 agosto ancora a San Mercuriale a Forlì, e con La Risonanza che fra il 4 e l’11 agosto si esibisce fra Bertinoro, Meldola, Polenta e Forlì. Sono trasversali i due eventi di Forlimpopoli: il 25 agosto ci sono il Coro delle Mondine di Bentivoglio e The Gang in “Le Radici e le ali”; il 26 vi approda Cisco Bellotti in “Baci e abbracci Tour”: trent’anni di musica dai Modena City Ramblers alla Bandabardò.

Biglietti su VivaTicket.

Info: www.entroterre.org