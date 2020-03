Emma il 23 ottobre all’Unipol di Bologna con “Fortuna live palasport”

BOLOGNA. Esce in radio venerdì 6 marzo “Luci blu”, il nuovo singolo di Emma estratto dall’ultimo disco di inediti “Fortuna”. Il brano arriva dopo il successo radiofonico di “Io sono bella” e “Stupida allegria”, per settimane ai vertici delle classifiche radiofoniche. Emma presenterà live “Fortuna” al suo pubblico il 25 maggio all’Arena di Verona (biglietti esauriti); una grande occasione per festeggiare insieme al pubblico il suo compleanno e i 10 anni di carriera. Ad ottobre, inoltre, sarà impegnata con il tour “Fortuna live palasport 2020”, nove concerti nei principali palasport d’Italia. Il 23 ottobre sarà anche all’Unipol arena di Bologna. I biglietti per le nuove date sono disponibili in prevendita sul sito Ticketone e nei punti vendita tradizionali