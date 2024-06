Dopo sei sezioni scrutinate su nove, Andrea Sangiorgi è in vantaggio nella corsa alla poltrona di sindaco a Conselice. Sostenuto da Comunità Protagonista, ha per ora conquistato 1.470 voti, pari al 50,99%. Gianfranco Fabbri di Con voi Insieme per Ripartire è al momento fermo a 1.083 voti, pari al 37,57%. Eliana Panfiglio di Conselice Futura raccoglie per ora 330 voti, pari all’11,45%