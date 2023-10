Maria Pia Timo “Compagno di una carriera, purtroppo anche con le foto”

«Sono 30 anni del Corriere di Romagna e 25 anni della mia carriera artistica. Quindi, cari lettori, se mi cercate nei primi 5 anni del Corriere non troverete niente di me, a meno che io non sia stata incriminata per qualche reato, ma non l’abbia saputo, e quindi possiate trovare qualche foto segnaletica; ma credo che me l’avrebbero detto in qualche maniera, e mi sarebbe arrivata una qualche ingiunzione! Nei 25 anni successivi invece, il Corriere è stato per me, come per tutto il mondo dello spettacolo che è transitato per la Romagna, assolutamente imperdibile. Sempre attento a segnalare tutto quello che passava, con foto sempre aggiornate e che perciò mi hanno vista invecchiare in questi 25 anni, porca paletta; è stata una ricchezza enorme per tutto il nostro territorio. Oltre alle notizie di cronaca, politica, di sport, il lavoro sullo spettacolo e sulla cultura, gli inserti ad hoc, sono sempre stati encomiabili e spero continuino ad esserlo anche dopo questo 30° compleanno. Cent’anni, cent’anni, cent’anni!». MARIA PIA TIMO