Editoria, il sottosegretario Martella in visita al Corriere Romagna

Il sottosegretario con delega all'Editoria, Andrea Martella, accompagnato dall'assessora regionale Emma Petitti, in visita questa mattina alla sede centrale del Corriere Romagna.

Martella era a Rimini per partecipare alla terza Festa Nazionale dei Dems, in corso di svolgimento in questi giorni.

Dopo essersi intrattenuto con i redattori, si è confrontato con il direttore Roberto Masini, il presidente della cooperativa Luca Pavarotti e il responsabile dell'editoria per Legacoop Romagna, Emilio Gelosi, sui “temi caldi” del momento: il futuro del settore, il sostegno alle cooperative editoriali, il pluralismo dell'informazione.

Un confronto franco e aperto in cui il Corriere Romagna ha raccontato la propria esperienza di cooperativa di giornalisti, senza padroni, esponendo le criticità che sta incontrando il settore di fronte alle nuove sfide e la necessità di cambiare l'impostazione del sostengo all'editoria del precedente governo. Fake news, copyright, nuovi mezzi di informazione e istituti di previdenza sono stati gli altri temi affrontati nell'incontro. Tutti argomenti su cui il Corriere Romagna, insieme a Legacoop, è impegnato da tempo con la campagna “Meno giornali meno liberi”.