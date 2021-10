Economia, tutto esaurito per “Fattore R” di Rimini: come seguirlo in diretta streaming

Tutto pronto per Fattore R, Romagna Economic Forum, al Grand Hotel di Rimini venerdì 15 ottobre. Evento sold out con oltre un centinaio di posti già esauriti, il Forum potrà essere seguito in diretta streaming sul sito di natlivetv.com (https://www.natlivetv.com/media-solutions/live). Tante le voci della giornata coordinata dal giornalista Rai Gianluca Semprini e aperta alle 9.30 dal sindaco di Cesena Enzo Lattuca.

A seguire gli interventi con i vari focus sulla Romagna: Alberto Rosa e Stefania Radoccia di EY (“Attività e opportunità di sviluppo dei distretti territoriali”), Stefano Rossetti Vice Direttore Generale Vicario di Bper Banca (“Dalla resilienza al cambio di passo”), Alberto Zambianchi Presidente Camera di Commercio della Romagna (“Scenari e riflessioni sul sistema territoriale”), Paolo Maggioli Presidente di Confindustria Romagna (“L’industria traino della ripresa”).

Ad allargare lo sguardo al contesto nazionale e internazionale sono l’economista Veronica De Romanis (“Il governo Draghi tra l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la scommessa della crescita e la governance europea”) e il Nobel americano Michael Spence (“Small is beautiful, but disconnected is not”).

La parola passa agli imprenditori con Nerio Alessandri fondatore e presidente di Technogym (“Romagna: Economia del benessere come opportunità”), seguito dalla tavola rotonda con Lucia Magnani amministratore Delegato LongLife Formula, Alessia Valducci Presidente di Valpharma Group e Patrizio Neri Presidente Jingold.

A chiudere il Forum sarà il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

Tra gli ospiti della giornata anche l’economista già membro della Bce Lorenzo Bini Smaghi e l’Ambasciatore d’Italia a San Marino Sergio Mercuri.

Giunto alla quinta edizione, il Romagna Economic Forum è organizzato da Cesena Fiera, EY, Confindustria Romagna e BPER Banca, con la compartecipazione della Camera di Commercio della Romagna e Città Romagna, corporate partner Technogym, il supporto di Confcommercio, Select Hotels e Viaggi Manuzzi, media partner Natlive.