Economia, il premio Excelsa a 21 imprese eccellenti in Romagna

Alla Fiera di Cesena 21 eccellenze imprenditoriali romagnole hanno ottenuto il riconoscimento Excelsa – Romagna Award, l’iniziativa nata con l’obiettivo di dare visibilità alle migliori pratiche nei principali settori del fare impresa che, dopo il successo delle passate edizioni nei territori di Ravenna e Rimini, da quest’anno coinvolge anche le aziende di Confindustria Forlì-Cesena. La cerimonia si è svolta al termine della giornata dedicata al business matching e ha visto la presenza del presidente di giuria, il rettore dell’Università di Bologna Francesco Ubertini: “Ringrazio Confindustria Romagna che mi ha nuovamente chiamato a presiedere la giuria della manifestazione. Si tratta di un riconoscimento del ruolo che l’università svolge nello sviluppo dei territori in cui opera. Il nostro ateneo si fonda infatti su una duplice vocazione alla formazione e alla ricerca che costituiscono i due fondamenti della sua vita e della sua autonomia a cui si accompagna una terza missione: l’esigenza di mantenere un vitale rapporto di confronto e di scambio con l’intera società e con il mondo del lavoro”.

Sei le categorie ordinarie a cui hanno lavorato altrettante giurie indipendenti: accanto infatti a sicurezza, comunicazione e marketing, innovazione, internazionalizzazione, lavoro e risorse umane, si è aggiunta quest’anno la categoria della sostenibilità, argomento sempre più pervasivo e tangibile in moltissime realtà industriali.



Comunicazione e marketing

ICEL produttrice di cavi elettrici, che ha realizzato un’APP per facilitare l’uso di servizi in fabbrica a disposizione delle auto elettriche, e la partecipazione all’evoluzione “elettrica” del mondo di moto e bici.

IMPROOVO piattaforma online di domanda e offerta di formazione aziendale, che punta su podcast e show audio gratuiti in grado di attrarre HR manager e professionisti della gestione del personale.

PLT Puregreen fornitore di energia da fonti rinnovabili, per la creazione di quattro blog che creano un percorso di conoscenza della filosofia green tramite un attento coordinamento interdisciplinare.



Innovazione

FORES ENGINEERING integrazione e costruzione di sistemi per l’oil&gas, per l’innovazione implementata in settori strategici come industria 4.0, analisi dati, produzione di gas naturale liquefatto.

IMAGELINE per la forte propensione all'innovazione in un settore, l'agricoltura, in cui si rende necessario un forte stimolo in tal senso, tramite riviste, siti, banche dati, servizi di promozione per gli operatori.

THE EDGE COMPANY azienda che ha fatto dell'innovazione uno stile, con prodotti di punta nel campo della visione artificiale e della realtà aumentata.

ZOLI DINO & C Tessuti per l’arredamento, azienda innovativa in un ambito produttivo competitivo e che necessita di evoluzione costante.



Internazionalizzazione

ALIVA Specializzata nel settore delle facciate ventilate, ha saputo innovare servizi e prodotti riuscendo ad esportare in 9 mercati e ad aprire 5 sedi all’estero dove realizza il 70% del fatturato.

INGETEAM specializzata in elettronica di potenza e controllo presente nella maggior parte dei mercati esteri, anche complessi, quali Continente Africano e Medio Oriente.

NUOVA MONDIAL MEC Produttrice di macchine per lavorare marmo, l’azienda opera prevalentemente all’estero dove realizza il 92% del fatturato, in 27 mercati.

SACIM specializzata in veicoli cisterna per il trasporto di liquidi su strada, acqua e ferrovia, esporta per metà del fatturato tramite accordi con distributori in Francia, Austria, Romania, Bulgaria, Polonia, Gran Bretagna, Croazia, Algeria, Arabia Saudita e Cile.

TEDDY specializzata nell’abbigliamento fast fashion, con alto numero di dipendenti nell’ufficio estero. Esporta in 91 Paesi, è presente in oltre 50, il fatturato estero rappresenta quasi il 50%.

Lavoro e risorse umane

CELLI per investimenti consistenti in attività formativa per i dipendenti e segnali di apertura verso meccanismi di incentivazione del personale legati ai risultati dell’azienda.

CURTI costruzioni meccaniche presenta un aumento costante dell’occupazione e dell’offerta formativa, con attenzione particolare alle relazioni industriali.

VEM SISTEMI per incrementi dell’occupazione stabile e della formazione ai lavoratori oltre a riconoscimenti economici legati all’andamento aziendale.



Sicurezza

ALMA PETROLI per l’adozione del modello ex Dlgs 231, e per integrazione dei sistemi di gestione qualità, ambiente, sicurezza e igiene del lavoro che ha permesso una significativa riduzione degli infortuni..

ORION ENGINEERED CARBONS per l’adozione del sistema di gestione della sicurezza secondo la nuova norma ISO 45001, che abbinato al 231 ha diminuito gli infortuni e permesso di ridurre i tassi assicurativi INAIL.

PUCCI per il percorso di riorganizzazione mediante l’adozione di un modello organizzativo ex Dlgs 231, e l’implementazione di un sistema di gestione della sicurezza secondo la norma OHSAS 18001.



Sostenibilità

B&T per il connubio tra sostenibilità e attenzione al sociale testimoniata dal progetto di riduzione e riuso degli scarti di produzione in collaborazione con cooperative sociali, dimostrando come la sostenibilità sia una occasione di creatività e lavoro.

OROGEL società cooperativa agricola Per l’approccio life-cycle alla sostenibilità del processo produttivo, l’innovazione tecnologica impiegata con l’obiettivo di ridurre le emissioni e la promozione di stili di vita sani e sostenibili, in armonia con natura e stagioni.

VICI & C. per le scelte di risparmio energetico e riduzione di consumi che contribuiscono anche al cambiamento di abitudini nei collaboratori dell’azienda, con effetto moltiplicatore sulla comunità.

Premi speciali

Al termine della cerimonia sono salite sul palco le imprese della sezione speciale socio-culturale per iniziative prive di natura commerciale, segnalate dalle aziende stesse: Adriatica Acque, Bunge Italia, B&T, Credit Partner, Dosi, Fattor Comune, Focchi, Image Line, Plt, Trevi.