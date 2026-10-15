Un viaggio nel tempo concentrato in un weekend al Mulino Scodellino

Poco fuori dal centro abitato di Castel Bolognese, il Mulino Scodellino conserva intatta la propria struttura originaria risalente alla fine del Trecento. Tra le poche testimonianze rimaste di opificio idraulico ancora pienamente funzionante grazie al Mulino Naldoni, la struttura rappresenta oggi un punto di riferimento per visite guidate, percorsi didattici con le scuole e riscoperta delle lavorazioni tradizionali legate ai grani e alla macinatura a pietra. Un patrimonio materiale e culturale che si inserisce in un modo diverso di vivere il territorio, lontano dai ritmi veloci e dalle mete più battute, fondato sul contatto diretto con il paesaggio e con la memoria dei luoghi. Rosanna Pasi, presidente dell’associazione che ne cura la salvaguardia e referente per l’Emilia-Romagna di Aiams (Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici), racconta l’attività quotidiana dello Scodellino, i progetti in cantiere e il valore di questa rete di testimonianze storiche.