Turismo in Emilia-Romagna, agosto è stabile grazie agli stranieri: crescono Cervia, Gatteo e Misano, calano Cattolica e Cesenatico

RIMINI. Il mese di agosto non regala forti emozioni al turismo emiliano-romagnolo che fatica in molti casi ancora a raggiungere i livelli pre covid del 2019 e deve ringraziare i flussi stranieri in crescita. A livello regionale rispetto al 2023 si registrano 8.687.787 pernottamenti: +0,7% sul 2023 (-1,0 gli italiani, +5,6 gli stranieri) ma -6,8% sul 2019. Nei primi 8 mesi dell’anno le cose vanno meglio e la crescita sull’anno precedente è del 3,6%. I dati sono quelli elaborati dalla Regione Emilia-Romagna.

A livello locale agosto fa guadagnare l’1,9% alla provincia di Ravenna. Cresce in particolare Cervia che registra un +4,5% (gli stranieri sono cresciuti addirittura del 10,6). Il comune di Ravenna perde invece lo 0,7%. In provincia di Forlì-Cesena agosto fa perdere lo 0,7% di presenze. Cesenatico cala dell’1,9. Gatteo sale del 3,2. In provincia di Rimini si registra nel mese più affollato un calo dello 0,4%. In particolare Rimini perde lo 0,3, Riccione cresce dello 0,1, Cattolica perde il 4,4, Bellaria-Igea Marina sale dell’1,0 e Misano del 2,8.

Considerando i primi otto mesi dell’anno non tutti i comuni sono riusciti a recuperare i livelli del 2019 pre covid. Fra questi Ravenna (+3,3), Cervia (+4,5), Forlì (+23,0%), Cesena (+10,1), Cesenatico (+0,6), Gatteo (+0,4), Imola (+8,5). Sono al di sotto del periodo pre covid Rimini (-8,8), Riccione (-6,2), Cattolica (-18,3), Bellaria-Igea Marina (-4,7) e Misano Adriatico (-4,6).

Quasi ovunque il dato positivo arriva dagli stranieri. Rispetto al 2019 sono cresciuti a Ravenna (+19,7%), Cervia (+17,7), Rimini (+10,2), Riccione (+15,4), Imola (+11.7), Cesenatico (+4,5), Bellaria-Igea Marina (+1,4), Misano (+0,7). A Cattolica sono in calo (-2,7)