Turismo, Emilia-Romagna al sesto posto. Pochi stranieri rispetto alle altre regioni

In Emilia-Romagna gli stranieri (nonostante la crescita del 2023) rappresentano solo il 28,3% delle presenze turistiche. Sul Sole 24 Ore di oggi la classifica sui pernottamenti mette in mostra quanto sia invece importante questa componente. Nei primi tredici posti nessuna regione ha una componente estera così bassa. Fanno peggio solo Marche, Calabria, Abruzzo, Basilicata e Molise. I dati forniti da Istat e Ministero del Turismo dicono che nel complesso al primo posto c’è il Veneto con 71,9 milioni di presenze (52,4% di stranieri). A seguire Toscana con 46,0 milioni (55,0% di stranieri), Lombardia 46,0 (62,0%), Lazio (45,0 (64,2%), Emilia-Romagna (39,2 (28,3%), Bolzano 36,1 (70,6%), Campania 201,1 (52,0%). L’Emilia-Romagna si colloca quindi al quinto posto nazionale. Sarebbe il sesto se Bolzano e Trento venissero conteggiate come regione Trentino-Aldo Adige. Tutte le regioni che sono davanti hanno più turisti stranieri che italiani. E la stessa cosa vale per esempio anche per il territorio di Bologna nel 2023.

In base ai dati Istat l’Emilia-Romagna era al terzo posto nel 1994 dopo Trentino-Aldo Adige e Veneto, al quarto nel 2003 quando sul podio c’erano Veneto, Trentino-Alto Adige e Toscana. Le guerre, il terrorismo, i salari italiani fermi rispetto agli altri paesi europei e non, i viaggi in aereo sempre più frequenti... sono tanti i motivi che fanno crescere la componente straniera. Ma su questo punto in Emilia-Romagna si può fare ancora molto, basti pensare a quanto siano ancora poca sfruttati gli aeroporti di Rimini e Forlì. L’arrivo del Tour de France con le prime due tappe dell’edizione 2024 il 29 e il 30 giugno, forse rappresenta un punto di svolta nelle politiche di promozione all’estero. Speriamo.

Turismo, classifica per regione in milioni di presenze e percentuale degli stranieri

1 Veneto 71,9 ---- 52,4%

2 Toscana 46,0 ---- 69,3%

3 Lombardia 45,5 ---- 62,0%

4 Lazio 45,0 ---- 64,2%

5 Emilia-Romagna 39,2 ---- 28,3%

6 Bolzano 36,7 ---- 70,6%

7 Campania 20,1 ---- 52,0%

8 Trento 19,1 ---- 42,4%

9 Puglia 16,8 ---- 49,0%

10 Sicilia 16,8 ---- 49,0%

11 Liguria 16,1 ---- 45,0%

12 Sardegna 15,7 ---- 48,4%

13 Piemonte 14,4 ---- 49,8%

14 Marche 10,7 ---- 16,2%

15 Friuli-Venezia Giulia 9,9 ---- 58,3%

16 Calabria 7,8 ---- 18,1%

17 Abruzzo 6,5 ---- 14,4%

18 Umbria 6,4 ---- 33,7%

19 Valle d’Aosta 3,7 ---- 39,0%

20 Basilicata 2,3 ---- 16,9%

21 Molise 0,4 ---- 9,4%