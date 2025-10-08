Ttg a Rimini: wellness e salute: il turismo termale continua a crescere

Il turismo termale è un comparto in continua crescita, grazie alla possibilità di unire relax, benessere e prevenzione in contesti di pregio, lontano dallo stress e dal caos cittadino. È il caso delle Terme di Riolo, immerse in un parco di 13 ettari con piante secolari, a pochi passi dal parco della Vena del Gesso, patrimonio Unesco.
La stagione autunnale delle Terme di Riolo si apre su una base molto positiva: nel mese di agosto le prestazioni Ausl hanno registrato un +8% rispetto allo stesso mede del 2024 e settembre ha messo a segno una crescita a doppia cifra. Un dato ancora più significativo se si considera che la risposta principale rimane quella del territorio, anche grazie alle numerose partnership e iniziative condivise: «Dopo nove mesi - commenta Emanuele Salvatori, responsabile marketing - possiamo dire che la stagione che ci eravamo prospettati sulla carta a inizio anno, in molti casi ha superato le aspettative. L’affluenza dal territorio è stata straordinaria e questo ci dà una grande soddisfazione ed orgoglio. Il nostro obiettivo è quello di creare un hub virtuoso - continua Salvatori -. in cui, ogni persona che decide di venirci a trovare, possa avere una risposta ad ogni esigenza. Guardiamo dunque con fiducia al prossimo biennio, certi di poter crescere ancora in questa direzione».
Ne è convinta anche Pamela Lobuono, direttrice dello storico Grand Hotel che sorge nella stessa location delle terme. «Riolo si conferma una destinazione di eccellenza per chi vuole unire il benessere al relax, in un contesto paesaggistico di grande fascino. Noi offriamo un’ospitalità di qualità unita a una cucina genuina e salutare, coccolando il cliente che trova nei nostri servizi e in quelli delle Terme una sinergia perfetta».