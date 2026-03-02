Terme di Riolo: weekend di benessere con l’unico fango sorgivo dell’Emilia-Romagna

Regalarsi una pausa di relax in una cornice da sogno, concedersi un momento di benessere a un prezzo vantaggioso alle Terme di Riolo, elegante location costruita nel 1870 immersa nella tranquillità delle colline romagnole dove rilassarsi coccolati dall’acqua salsobromoiodica, dagli effetti miorilassanti, tonificanti e detox grazie anche all’utilizzo dell’unico fango sorgivo in Emilia Romagna caratteristico per le sue numerose proprietà terapeutiche come riduzione di contratture e tensioni muscolari antalgiche. Fino al 31 marzo - anche nelle giornate di sabato e domenica al mattino dalle 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 14 alle 18 - con la proposta Community & Experience del Corriere Romagna in collaborazione con Mediatip-Tippest i lettori potranno fruire dello sconto del 23% (19,90 euro anziché 26 euro) sull’ingresso in piscina e al percorso vascolare di mezza giornata. Il venerdì il relax è ancora più conveniente con l’offerta a 14,90 euro anziché 21. E sempre fino al 31 marzo il sabato sera torna “Calici & Stelle” dalle 18 alle 22.30 con ingresso alla piscina termale, percorso vascolare e consumazione facoltativa di 7 euro da pagarsi in loco che comprende 1 calice a scelta e una degustazione speciale con prodotti a Km0. Il tutto a soli 18,90 euro anziché 26 euro. E per sabato 7 marzo l’evento si arricchisce con l’iniziativa “Carezze Sonore”: dj set e musica live direttamente in acqua, tra luci, ritmo e il tepore della piscina termale a 34° e apericena dalle 19 alle 22 a 39 euro. Per aderire all’offerta e conoscere le modalità clicca su corriereromagna.tippest.it