Technogym lancia il Master per manager del wellness

Nasce la “Technogym School”, innovativo progetto di alta formazione dedicato a creare la nuova generazione di professionisti nel campo del wellness e dell’healthness. La scuola nasce per rispondere alla crescente domanda di competenze manageriali in settori in forte sviluppo. La “Technogym School” offrirà due percorsi di master, con iscrizioni aperte da oggi, progettati per fornire competenze specialistiche in settori come il corporate, l’hospitality, real estate, il settore medicale, quelli dello sport e dei wellness club: Master in wellness, per formare figure professionali dedicate alla gestione a tutto tondo di modelli di business legati al wellness, dalle operations, al marketing, alla finanza, alle risorse umane; Master in healthness, un profilo medico-scientifico con competenze su sana longevità, recovery, riabilitazione, prevenzione e trattamento di patologie e un approccio olistico che integra esercizio fisico, alimentazione e dimensione psicologica.

I Master si rivolgono a laureati in discipline come Scienze Motorie, Medicina, Psicologia, Biologia, Fisioterapia, Architettura, Ingegneria Biomedica, Economia, Marketing e Comunicazione. Le lezioni si svolgeranno al “Technogym Village” in via Calcinaro e saranno tenute da figure di spicco ed esperti internazionali.

Due le possibili modalità di frequenza: una della durata di un anno, con lezioni part-time nel weekend, e un corso imtensivo di 3 mesi, con frequenza quotidiana. Per informazioni e iscrizioni, consultare il sito web www.technogymschool.com.