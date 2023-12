Superbonus, spunta una sanatoria. Aiuto per i redditi più bassi

ROMA. Superbonus: il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a un decreto che prevede la creazione di un fondo a favore dei contribuenti individuali con reddito fino a 15mila euro. Costoro potranno avvalersi di un contributo sulle spese sostenute dal primo gennaio al 31 ottobre 2024. Le modalità di accesso al fondo saranno stabilite dal Mef.

Esulta Forza Italia. «Accordo positivo su Superbonus. Grazie all’impegno di Forza Italia saranno tutelati imprese e cittadini, soprattutto quelli più deboli che non dovranno restituire soldi per i lavori non conclusi e verranno sostenuti per completarli. Passa la linea del Buongoverno di Forza Italia». «Nessun cittadino onesto sarà penalizzato», commenta Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, «perché lo Stato mantiene i propri impegni. Grazie all’iniziativa e alla determinazione di FI è stato infatti raggiunto un accordo sui bonus edilizi. Con apposito decreto del Cdm continuerà ad esistere il bonus al 70% per tutti coloro che proseguiranno i lavori nel 2024 ed è prevista una sanatoria che permetterà di evitare la restituzione delle somme per coloro che non hanno completato i lavori entro il 31/12. Il bonus edilizio al 110% resta comunque per coloro che hanno reddito basso e non hanno completato i lavori».

«Abbiamo portato a casa un risultato molto importante per cittadini, famiglie, condomini, imprese e mondo dell’edilizia, mantenendo in equilibrio i conti pubblici», commenta l’On. Rosaria Tassinari (FI), presidente del coordinamento regionale Emilia Romagna e coordinatrice nelle provincie della Romagna di Forza Italia. «Grazie a Forza Italia e al ministro Tajani abbiamo dato risposte a chi deve concludere i lavori, ai cantieri aperti, insomma, alle esigenze concrete del Paese. Il 110% rimarrà in vigore per i redditi bassi e si procederà ad una sanatoria per evitare la restituzione delle somme per chi non terminerà i lavori entro il 31 dicembre. Resta in piedi il bonus al 70% per coloro che proseguiranno i lavori nel 2024. Forza Italia si conferma la forza del buonsenso e una garanzia di buongoverno per tutti gli italiani»”.