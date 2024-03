Superbonus. Emilia-Romagna seconda con 10 miliardi e 739 milioni di euro. Oltre 40mila richieste

RIMINI. Dopo la Lombardia, l’Emilia-Romagna è la seconda regione italiana per il totale degli investimenti ammessi a detrazione relativi al Super ecobonus 110%. Il dato aggiornato al 29 febbraio parla infatti di 10 miliardi 739 milioni di euro. La Lombardia è in testa a questa speciale classifica con 20 miliardi 781 milioni. Dopo Lombardia ed Emilia-Romagna arrivano nell’ordine Veneto (10 miliardi 451 milioni), Lazio (9 miliardi 523 milioni) Piemonte (8 miliardi 245 milioni) e Campania (8 miliardi 166 milioni). In Emilia-Romagna sono state depositate 43.079 asseverazioni così suddivise: 13.293 per edifici condominiali, 18.839 per edifici unifamiliari, 10.947 per unità immobiliari funzionalmente indipendenti.