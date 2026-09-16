Stop al bollo per le auto piccole e medie e per i motocicli: dal 2027 non si pagherà più

Il Consiglio dei ministri vara l’abolizione del bollo auto e moto. La cancellazione del bollo per le auto (piccole e medie) e per i motocicli entrerà in vigore nel 2027. Nella bozza del decreto carburanti, atteso sul tavolo del Cdm, si legge che le persone fisiche in possesso dei requisiti “sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato”. L’esenzione si applica “ai versamenti della tassa automobilistica il cui termine ordinario di pagamento cade nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027”.

L’agevolazione, secondo quanto comunicato da Palazzo Chigi, non sarà però cumulabile: ogni cittadino potrà beneficiarne una sola volta, scegliendo quindi se applicarla alla propria auto oppure alla moto. L’obiettivo dichiarato è ridurre il costo fiscale legato al possesso dei veicoli utilizzati quotidianamente dalle famiglie.

La misura riguarda tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione, nel complesso circa 14,5 milioni di veicoli.