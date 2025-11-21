Stamperia Pascucci e Liceo Arcangeli: al via il progetto di alternanza scuola-lavoro

È ufficialmente partito un ambizioso progetto di alternanza scuola-lavoro che lega l’eccellenza artigianale della Romagna con la formazione artistica bolognese. Venerdì 14 novembre, l’antica Stamperia Pascucci di Gambettola ha ospitato per un’intera giornata 28 studenti della classe 4N, indirizzo scultura, del liceo artistico “F. Arcangeli” di Bologna. L’obiettivo è chiaro: offrire ai ragazzi un’esperienza concreta e creativa focalizzata sull’intaglio ligneo applicato alla stampa su tessuto, una tecnica centrale della tradizione xilografica locale.

Il progetto non si limita a una semplice visita, ma si articola in un vero e proprio percorso formativo in quattro fasi, progettato per guidare gli studenti dalla teoria alla realizzazione pratica: si parte con la visita introduttiva in Bottega, si passa alla progettazione del decoro in aula scolastica, si procede con l’intaglio delle matrici xilografiche in laboratorio e si conclude con la stampa del prototipo su stoffa.

L’esperienza formativa ha avuto inizio con l’accoglienza da parte della famiglia Pascucci al completo: Riccardo, Giuseppe, Veronica e Matteo. Dopo un approfondimento sulla storia bicentenaria della stamperia e l’osservazione delle complesse tecniche artigianali, i ragazzi si sono immediatamente messi al lavoro, affiancati da Giuseppe Pascucci, intagliando le prime matrici.

Dalla bottega l’entusiasmo è palpabile: «L’idea è semplice: far capire ai ragazzi il nostro lavoro, poi lasciarli progettare 28 disegni diversi e scegliere insieme quale trasformare in una tovaglia o in un arazzo. Abbiamo sempre collaborato con le scuole con laboratori destinati soprattutto ai più piccoli, ma questa partnership con il Liceo Arcangeli è per noi di particolare importanza, anche in vista di un evento storico.»

La collaborazione, infatti, assume un valore ancora più significativo in vista delle celebrazioni del 2026, anno in cui la Stamperia Pascucci festeggerà i suoi 200 anni di attività ininterrotta. Le creazioni nate da questo percorso formativo - siano esse tovaglie, strofinacci o shopper - potrebbero essere presentate proprio nell’ambito del bicentenario, legando così l’eredità di due secoli di artigianato al talento delle nuove generazioni.

Il professor David Bertolaso, docente di Discipline plastiche che ha guidato gli studenti, ha confermato il successo dell’iniziativa: «Gli alunni della classe 4N hanno espresso grande soddisfazione. L’esperienza ha permesso loro di scoprire tecniche tradizionali e moderne, osservando il lavoro dei professionisti e partecipando ad attività pratiche. L’entusiasmo è stato evidente, soprattutto durante l’intaglio degli stampi ispirati ai motivi tradizionali della bottega.»

Il progetto si configura, dunque, come un ponte concreto tra la sapienza artigianale custodita nella bottega storica e il futuro professionale dei giovani artisti, dimostrando come l’antica arte della stampa su tessuto possa trovare nuove espressioni nell’ambito scolastico e nella creazione di manufatti tessili unici.