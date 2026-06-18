Squacquerone di Romagna Dop: alleanza tra produttori e Regione per la valorizzazione

Non solo un formaggio, ma un pezzo dell’identità romagnola. È da questa consapevolezza che è nato l’incontro promosso dall’Associazione Produttori Squacquerone di Romagna Dop, ospitato nei giorni scorsi nella sede di CNA Forlì-Cesena, che ha riunito produttori della filiera e istituzioni regionali, alla presenza dell’assessore all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna Alessio Mammi. L’obiettivo è chiaro: costruire un percorso condiviso per rafforzare il valore dello Squacquerone di Romagna DOP e consolidarne il ruolo di ambasciatore di un territorio che, attraverso le proprie produzioni, racconta una storia fatta di tradizioni, competenze e cultura del fare. Morbido, cremoso e dal sapore inconfondibile, lo Squacquerone accompagna da generazioni la tavola romagnola. Nato nelle campagne della Romagna come formaggio fresco legato alla tradizione contadina, oggi rappresenta una delle eccellenze certificate della regione, riconosciuta dalla Denominazione di Origine Protetta. Un marchio che non tutela soltanto un prodotto, ma anche un metodo di lavorazione, un territorio e una comunità.

«Lo Squacquerone di Romagna Dop racconta la nostra terra meglio di tante parole – ha affermato l’assessore Alessio Mammi –. La Regione continua a sostenere le filiere di qualità perché rappresentano valore economico, occupazione e identità. Dietro queste produzioni ci sono imprese, famiglie e competenze che meritano di essere accompagnate nei percorsi di crescita e promozione». Al centro del confronto anche la necessità di rafforzare la conoscenza del prodotto presso i consumatori, invitandoli a ricercare e scegliere sempre lo Squacquerone di Romagna Dop, unica certificazione che garantisce l’origine della materia prima e il legame autentico con il territorio. «Oggi più che mai è importante fare squadra – ha sottolineato il presidente dell’Associazione Produttori Squacquerone di Romagna Dop, Luca Comellini –. Il valore di questa produzione nasce dalla capacità dei produttori di lavorare insieme, condividendo obiettivi e responsabilità. Lo Squacquerone non appartiene a una singola azienda, ma a un intero territorio. Per questo dobbiamo continuare a investire nella sua promozione e nella diffusione della sua cultura, affinché diventi sempre più un simbolo riconoscibile della Romagna».

L’incontro ospitato da CNA Forlì-Cesena ha confermato la volontà comune di rafforzare il dialogo tra istituzioni e filiera produttiva, nella convinzione che le produzioni DOP rappresentino non soltanto un valore economico, ma anche uno strumento di coesione territoriale e di promozione dell’identità romagnola. Perché dietro ogni cucchiaiata di Squacquerone di Romagna Dop c’è molto più di un prodotto: c’è una terra, ci sono le persone che la abitano e un sapere che continua a tramandarsi nel tempo.