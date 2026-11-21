L’obiettivo è rendere la password più semplice da ricordare e, al tempo stesso, molto più protetta contro i tentativi di violazione. Dal 19 novembre la gestione della password di Spid LepidaID si rinnova per allinearsi ai più recenti standard internazionali di sicurezza informatica e alla Direttiva europea NIS2. In sintesi, tra le novità principali previste, la nuova password non dovrà essere più modificata ogni 180 giorni ma sarà valida per sempre e potrà essere lunga fino a 64 caratteri, anche una frase legata a un ricordo personale.

“La sicurezza digitale non è un traguardo statico, ma un processo continuo di evoluzione e responsabilità - dichiara l’assessora regionale all’Agenda digitale, Elena Mazzoni-. Con l’attuazione di questa procedura compiamo un ulteriore passo avanti per proteggere l’integrità dei dati personali di ciascuno di noi, perché investire nella sicurezza delle identità digitali significa investire direttamente nella sicurezza dei nostri utenti”.