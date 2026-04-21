Spiagge, i paletti in vista del bando tipo per evitare di restare in mezzo al guado

Fino a che punto sarà considerato l’interesse pubblico della continuità del servizio nel bando tipo del ministero? Fino a che punto sarà previsto lo stesso concetto nelle procedure a evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa che i Comuni devono avviare entro il 30 giugno 2027? L’interrogativo si scioglierà nelle prossime settimane quando il confronto tra Governo, Regioni ed enti locali e categorie troverà ulteriore sintesi. Dall’Emilia-Romagna e dalle categorie arriva l’invito a salvaguardare il più possibile questo criterio per non trovarsi di fronte a un’estate di ruspe o senza servizi in spiaggia. Intanto, se non proprio una bozza, venerdì sono emerse le indicazioni di partenza del Governo nell’incontro al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con Regioni, Province e Comuni (alcuni dei quali però sono già partiti perché il tempo stringe).